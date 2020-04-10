擔任參議院外交關係多邊機構小組委員會主席的共和黨議員陶德・楊(Todd Young)去函世界衛生組織總幹事譚德塞，要求他出席聽證會，就外界的疑慮作出解釋。其中也包括世衛組織排除台灣的議題。

據《美國之音》報導，楊參議員發佈的新聞稿指出，對於世衛組織面對全球新冠疫情所扮演的角色深表懷疑，並擔心中國在該組織中的影響力已經產生壓倒性和危險的後果。此前，川普總統表示將調查美國對該組織的援助。

楊參議員強調，「作為世衛組織最大的資助者，美國納稅人有權知道WHO對疫情反應的事實，如此一來，世界才能從錯誤當中學習。」

這封信函談到，在新冠疫情爆發初期，中國大陸試圖隱匿，不讓國際觀察家及中國人民瞭解真正情況，對此，世衛組織不是選擇譴責並要求獲得更多疫情的資訊，反而是讚揚中國大陸官方的表現。

楊參議員還批評WHO排除台灣的做法，他說：「台灣多次試圖警告2019新冠病毒具有高傳染性，但WHO則沒有接受相關告知。」

(中時電子報)