新莊區8日某社區藥局發生購物糾紛，顧客竟對藥師言語脅迫，藥師受辱後為顧大局，先拿出口罩安撫顧客。10日新北市副祕書長朱惕之、衛生局陳潤秋局長與新北市藥師公會、全聯會代表親臨慰問受委屈的藥師，並肯定新莊分局中港派出所員警第一時間到場協助處理維護藥局秩序。

新莊區8日某社區藥局發生購物糾紛，顧客竟對藥師言語脅迫方式，要求該位藥師拿出個人的私人口罩當作賠償，藥師為顧及大眾只好拿出先自己的口罩作為賠償並即刻報案。

新北市長侯友宜非常關心此事，10日由副祕書長朱惕之、衛生局陳潤秋局長與新北市藥師公會、全聯會代表親臨慰問受委屈的藥師，並肯定新莊分局中港派出所員警第一時間到場協助處理維護藥局秩序。

新北市藥師公會陳昭元理事長表示，基層藥師在發放口罩的過程中卻不是一帆風順，藥師們按照政府規定發放實名制口罩，卻仍會遇到極少數民眾，藉由不合法的暴力或言語脅迫手段威脅藥師來獲得口罩。

衛生局表示，新北市府在實名制販售的第一天即成立應變小組，集合衛生、民政、警察局以及藥師公會一起協助社區藥局，尤其重視維護藥局秩序，使藥師們能一本初衷的繼續協助實名制口罩的發放。

(中時 )