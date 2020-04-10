英國疫情嚴峻，國會議員也和許多上班族一樣在家工作。國會下議院的「獨立國會標準局(IPSA)告訴議員諸公，宅在家的新措施上路，議員每人可領額外的1萬英鎊（約台幣38萬4千元）。但消息曝光後掀眾怒。有人因疫情丟掉工作，只能靠失業津貼過日子，更令英國民眾氣憤的是，第一線醫護沒有因為投入高風險的治療照顧病患工作，多領一毛錢薪水。

IPSA告訴議員們，這筆款項是希望在新冠肺炎疫情期間，提供他們「資源與彈性，好專注國會職責並支援幕僚」。這些費用可用來添購「諸如筆電和印表機」，協助支付「額外的電費，暖氣和電話帳單」。原先針對費用單據必須在時間內請款的規定，也暫時鬆綁。

《泰晤士報》周四披露這消息後，因新冠疫情苦哈哈的小老百姓哪忍得住，社群網站罵聲連連，直批這規定神扯。有推特鄉民質疑，議員們薪資最近才剛調高3.1％，達將近8.2萬英鎊（約台幣315萬），每年還有2.6萬鎊的辦公室預算，竟然還要因為貼補他們買印表機和筆電，大方給錢？反觀勞苦功高的國家醫療保健服務（NHS）和第一線工作人員，超時從事高風險工作，防護資源不足，領到的薪水和津貼相較之下更小巫見大巫。

「浪費納稅人的錢！」「慷他人之慨！」曾染上新冠，現已康復的衛生大臣韓考克，幾天前一番「現在不是討論護士調薪的時候」的談話，更讓網民氣到跳腳，

日前政府也通過，法定的病假薪資，從94.25鎊提高到95.85鎊，只增加區區1.6英鎊，活生生展現高官自肥，凡夫俗子只能吃土的寫照。

(中時 )