新冠疫情重擊日本社會，年輕重症者增加情形嚴重。去年底曾來台參加AFA時尚大獎的日本YouTuber元祖之一「HIKAKIN」多年來已成為年輕世代的意見領袖，10日他邀請東京都知事小池百合子空中針對疫情對談，造成話題。

HIKAKIN曾來台參加AFA時尚大賞。（取材自AFA官網）

東京都知事先是稱讚他在網上日前向大家宣導了「防疫避三密（密集、密閉、密接：即與他人緊密接觸）」，HIKAKIN身著正式西裝，略顯緊張，不過仍在極簡短時間內，與小池都知事對談，簡明扼要地向對年輕世代傳達了對於疫情的種種重要提醒與建議。

2小時吸近48萬點閱

小池都知事也對「Stay home」、「Social Distance」等名詞外，也簡要回答囤積糧食是否必要、日前向民眾發出的「緊急事態宣言」內涵，以及「若在旅館隔離中症狀加重」等實際問題，播出2小時內吸引近48萬點閱。

HIKAKIN（左）訪問東京都知事小池百合子，大力宣導防疫。（YouTube截圖）

他的頻道「HikakinTV」已有8百萬登錄者，而上月在當地發生衛生紙謠言搶購熱時，4年前拍的大量購買衛生紙捲筒的影片被誤傳為囤積，成為眾矢之的，他急忙澄清。短時間內他善用影響力，反轉成為年輕世代的最佳防疫宣導人，獲網友盛讚不愧為網路意見領袖，也有人說「HIKAKIN救了日本！」

(中時 )