新冠肺炎疫情肆虐全球，除了戴口罩、保持社交距離來防疫外，生活中仍有許多容易被忽略的小細節，可能成為防疫漏洞，例如到超市購物，病毒很有可能附著在貨架上的商品上以及推車把手上，不過只要多做幾個步驟，就不用對於這些病毒太過恐慌！

雖然現在大家都盡量避免出門，不過要購買民生必需品時，還是免不了到傳統市場或超市走一趟，加上超市是室內空間，排隊結帳時的距離又近，且購物車、菜籃的把手以及商品上，都很有可能有病毒附著，病毒很有可能因此跟著你回家。

因此，若是在出門前先寫好購物清單，到超市時針對要購買的物品下手，不要東摸西摸，就能大大減少接觸病毒的機會；另外，選擇在超市離峰時段前往，也能避免接觸人群。

而在前往超市前，最好也自備酒精、濕紙巾、筆、乾洗手，並戴上口罩，酒精集濕紙巾可以用來清潔購物車、菜籃的把手、冰箱把手以及較多人會觸碰到的區域，菜籃底部也最好清潔一下；若是需要填寫資料時，使用自備的筆，避免與他人共用。

返家後，第一件事一定要用肥皂或洗手乳清洗雙手，再來整理購買的物品；根據CNN建議，可以在家中陽台或是空房間設置「消毒站」，將物品都放在此區域進行消毒。而美國密西根醫生梵威金（Jeffrey VanWingen）則建議，可以將物品放置在一個大桌子上並分成2個區域，一邊擺放剛買回來的物品，消毒過後的物品則放置再另一邊，就能有效阻絕病毒。

而若是使用環保購物袋也別忽略清潔，用肥皂或洗潔劑清洗後，充分曬乾，除了保護自己，也能避免下次使用時，將病毒傳給超市店員。

(中時電子報)