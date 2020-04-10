張耕閤與嘉義長庚耳鼻喉科醫師蔡明劭、中醫科醫師楊曜旭與健康資訊流行病學研究中心團隊，已發表深頸部感染系列的研究成果。（嘉義長庚醫院提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義長庚耳鼻喉科醫師張耕閤日前門診有位劉姓患者，因患有小感冒合併喉嚨痛症狀，約一周後突然頸部腫大疼痛、呼吸困難，家人趕緊帶他就醫，經診斷為「深頸部感染」且深頸部蓄積大量膿液，被發出病危通知；所幸接受緊急「頸部膿瘍切開引流手術」後，該患者頸部腫脹和呼吸困難已大幅改善，再經一周的治療後，平安康復出院。

張耕閤指出，深頸部感染是危險且致命的疾病，常見原因包括齲齒、牙周病、根尖囊腫等齒源性感染，或是上呼吸道感染、食道異物損傷等因素，使細菌感染並入侵深頸部筋膜間隙，造成頸部發炎腫脹及化膿，情況嚴重者會壓迫呼吸道，造成窒息死亡。

張耕閤說，深頸部感染還可能會侵犯腦部、縱膈腔、脊椎等鄰近器官，或感染擴散全身而引發敗血症；根據文獻指出，深頸部感染一旦擴散至縱膈腔內，若病人本身罹患有糖尿病或免疫相關疾病時，其死亡率可高達50％，呼籲「及早診斷，及早治療」，才能提高治癒機會。

張耕閤與嘉義長庚耳鼻喉科醫師蔡明劭、中醫科醫師楊曜旭與健康資訊流行病學研究中心團隊，運用台灣健保資料庫與長庚醫學研究資料庫進行研究，目前已發表5篇深頸部感染研究於SCI高品質國際學術期刊，研究成果為各國醫師提供深頸部感染治療參考，也讓世界看見台灣醫學研究實力。

(中時 )