在解放軍戰機轟-6、空警-500、殲-11等各型機於10日上午在台灣西南方海域進行遠海訓練後。本報獲悉，美軍伯克級飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry - DDG 52）隨即於10日下午通行台海，並在下午五時左右經過馬祖東引島附近海域，解放軍054型飛彈護衛艦「南通艦」（舷號601）在附近伴隨監控。

國防部10日就此向本報回應表示，有關台海周邊動態，國防部均有嚴密掌握，其餘沒有評論。

美軍此次通行台海的貝瑞號，方於3月底時罕見在菲律賓海海域首次進行「標準-2」飛彈實彈射擊演習。

同時，美國第7艦隊臉書也於10日發布訊息及圖片表示，第七艦隊旗艦藍嶺號（LCC-19）兩棲登陸指揮艦10日正於太平洋某海域進行實彈演習，藍嶺號是美國海軍最悠久的作戰船，作為第7艦隊指揮艦，積極努力促進與印度太平洋地區的盟友和夥伴的關係。

(旺報 )