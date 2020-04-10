新冠肺炎衝擊餐飲業，瓦城4月起深化外送平台合作，隨著外送市場及店數增加，較上月增長幅度超過2成，4月起旗下共有92家門店上線服務，期盼透過提供多元選擇以滿足不同客群，積極佈局外送、外帶市場推助營收動能，另加碼商圈限定《信義區專屬點來速》服務，權力助攻業績表現。

瓦城泰統3月營收主要受疫情影響，台灣地區營收達2.43億元，年減31.08％，大陸地區配合當地政府防疫至3月底陸續復工，三月合併營收達2.44億元，年減36.9％。第一季合併營收達10.97億元，創同期次高，主要受惠於台灣地區開店效益營收達10.73億元，受大陸地區配合當地政府防疫2月暫停營運至3月底陸續復工，故集團合併營收年減12.3％，台灣地區持續為集團注入營運動能。

瓦城泰統集團董事長 徐承義表示，這場從2020年初以來的新冠肺炎疫情，已經造成全球的大流行，也讓台灣的餐飲業面臨前所未有的艱困環境。過去兩個月，公司為因應疫情所帶來的影響，不得不積極做了相關因應的措施，陸續在產品與營運面上做出改變。

瓦城泰統集團帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫，持續落實餐飲細節管理，全面守護顧客，積極貫徹「食在安心 美味加分」行動，啟動節約措施精準控管成本費用，透過研發優勢，以外帶、外送擴大銷售管道，深獲顧客信賴，持續展現營運動能。

瓦城3月起積極佈局外送、外帶市場創造新商機，推出《點來速 把美味帶回家》外帶服務擴大銷售管道；目前全台94家門店包括瓦城、1010湘、時時香、大心，及四月新增非常泰、YABI KITCHEN與最新泰式燒烤品牌月月 ThaiBBQ等旗下人氣品牌都加入服務，提供顧客更完整的菜色選擇及更貼心便利的訂購方式，服務甫上線即獲廣大顧客好評，三月份逾2600組以上的家庭客選用點來速。

(中時 )