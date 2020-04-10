毛小孩可能染新冠肺炎？據世界動物衛生組織表示，目前無確切證據顯示動物具有傳疫能力。新北市政府動保處呼籲，防疫期間非必要勿帶寵物外出，另外也不要接觸野外動物，若確診新冠肺炎案例所飼養寵物有異常，可先行諮詢動物醫院，並通報動保處採樣檢驗。

香港日前從新冠肺炎確診民眾，所飼的家犬血液中檢出新冠病毒抗體；比利時也發生寵物貓疑似遭主人感染案例，民眾恐慌家中毛小孩也會染上病毒，甚至發生動物傳人的慘劇。

動保處呼籲，目前並無犬貓會傳播新冠病毒科學證據，飼主若身體不適應避免與動物接觸，並保持良好衛生習慣，包含與餵食前後勤洗手，避免與動物親密接觸，並保持家居環境清潔衛生，防疫期間避免外出，攜帶寵物外出時應繫牽繩，保持1公尺社交距離，排泄物也須妥善清理。

若是正在居家檢疫或居家隔離的飼主，如共居犬貓有出現疑似症狀如腹瀉、嘔吐和呼吸困難等，可先聯繫平常就診獸醫師，經評估為疑似感染案例立即通報新北市政府動保處協助採樣送驗。

農業局長李玟表示，面對疫情民眾無需恐慌，飼主平時應保持良好衛生習慣，以及居家環境衛生，並隨時注意自身及自家寵物的健康狀況，另提醒民眾，切勿接觸野外動物，並保持1公尺社交距離。

(中時 )