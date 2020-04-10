美股今年以來可說是大洗三溫暖，以S&P500指數來看，從年初的創新高到受肺炎疫情與油價大跌等因素影響，2月20日開始到本波低點3月23日的大跌1,135.83點，跌幅33.67％，再從低點反彈至4月9日，大漲24.69％。觀察投信發行的美股相關基金自本波低點以來，也反彈平均逾20％（扣除反向ETF）。

投信法人表示，短期全球金融市場雖大幅反應情緒面因素，不過全球政府齊力推出財政及貨幣政策維穩經濟，美國也以降息至0％並重啟無限QE，提供市場流動性以避免企業面臨資金短缺問題，市場資金充沛為最大利基，此外，美股距離歷史高點都還有近20％的空間，建議投資人短線上可掌握後市落底反彈契機，中長線來看，美股相關基金還是值得投資。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，美股這周強勁反彈，單周大漲12.1％，創下1974年以來表現最好的一周表現，統計本波低點以來也反彈逾三成，不過距離歷史高點仍有一段距離。

總經面來看，受疫情衝擊後，包括美國總統川普在內的全球G7成員國領袖召開緊急視訊高峰會，商討疫苗的研發、預防措施以及金融市場應對措施等對策，並誓言將「採取一切必要措施」來預防疫情造成的經濟衰退。

此外，國際貨幣基金（IMF）也表示，已準備好動用一兆美元的貸款，幫助各國應對新冠疫情衝擊，同時呼籲各國在財政、貨幣以及監管方面進行合作。

美國部份不但降息至0％也宣布無限QE，同時啟用500億美元聯邦資金抗疫，宣布擬推出減稅計畫抵抗經濟衝擊，故經濟活動雖暫時停滯，但尚未邁入衰退，且在財政與貨幣政策雙管齊下的基礎下，企業破產疑慮尚低。目前疫情有趨緩態勢，回歸基本面來看，美股後市還是值得期待。 群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，以退休理財長期規劃來看，由於上漲及下跌呈現不對稱性，因此控制波動首要目標是要「少跌」。退休理財積極型投資人來說，全球區域中的美股基金就是值得大家留意的投資標的。

退休金是人生最後最重要的一筆錢，因此退休金的規畫更應謹慎，控制下跌風險就等於提升長期報酬的觀念一定要有，在此健康的理財觀念基礎下，更是推薦美國股票基金為退休理財標準配備之一。

(工商 )