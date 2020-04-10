天氣忽熱忽冷，加上新冠肺炎疫情持續延燒，許多慢性病如高血壓患者擔心上診所和醫院，甚至降血壓藥物吃完了也沒有去領藥。開業醫師楊境森看診時連續發現2位因為疫情不敢來拿藥，造成血壓衝破220/120mmHg而頭痛的高血壓病人，楊醫師在台北捷運任職的親人，也因為沒有服用血壓藥又值大夜班辛勞，突然中風。呼籲高血壓病人切記按時服藥和量血壓。

春天後母心，冷冷四月天，氣象預報下週一（4月13日）天氣低溫11度，慢性病人要小心溫差。基層診所醫師詹前俊表示，有些高血壓病人受到新冠肺炎疫情的影響，普遍害怕上診所及醫院，甚至有些已經沒有血壓藥了也不敢去拿，導致小病變大病。

台北市基層診所醫師楊境森分享他同一看診時段碰到2位病患，因為沒有按時服藥和量血壓，血壓飆破200導致頭痛，以及他的親人，突然中風進加護病房的經歷，提醒病人注意自己的血壓。

楊靜森的親人是台北捷運站站長，之前沒吃血壓藥，最近工作辛勞還連續值大夜班。有天晚上因頭痛、手腳感覺麻木、口齒略不清、打字不順暢，半夜緊急轉診台北醫學院附設醫院急診，一量血壓高達220/120mmHg（毫米汞柱）。

楊境森分享他同一看診時段碰到2位病患，因為沒有按時服藥和量血壓，血壓飆破200導致頭痛，以及他的親人，突然中風進加護病房的經歷，提醒病人注意自己的血壓。（圖片來源：康健雜誌）

緊急做電腦斷層掃描，發現大腦的丘腦部位出血，由北醫附設醫院羅文政副院長、林建和醫師、陳淑美醫師團隊搶救，緊急入住加護病房。

觀察3天控制血壓後，很幸運沒有再出血現象，雖已於昨日出院，但後續仍需要做復健。

除了感謝醫療團隊悉心照顧親人，促使楊境森決定講出親人中風的另一原因是日前夜診，又看到2個不敢來診所醫院拿藥，導致自己血壓衝破220/120mmHg而頭痛的高血壓病人，提醒全民除了預防新冠肺炎外，病人要注意量血壓、按時服用血壓藥，避免下一個中風悲劇再上演。

醫師提醒，全民除了預防新冠肺炎外，病人要注意量血壓、按時服用血壓藥，避免下一個中風悲劇再上演。（圖片來源：pixabay）

詹前俊表示，氣象預報下週一天氣會更冷降到11度，一週前他也曾經接獲親人在中部的開業醫師朋友，驚傳中風的消息，看來病人跟醫師的壓力都很大。呼籲大家戴上口罩、勤洗手、使用酒精消毒，慢性病人一定要記得量血壓，按醫囑服用心血管等慢性病藥物，不要擅自停藥，不要害怕去診所醫院回診拿藥，以免憾事發生。

(中時電子報)