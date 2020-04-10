「我們回派出所泡茶聊天，好不好！？」女警溫柔懇切的語氣，讓少女緩緩起身跟隨上了警車，在熱心釣客與員警的合力之下，及時挽救一條寶貴的年輕生命。

4月5日晚間8時30分許，淡水警分局中正路派出所獲報渡船頭有女子意圖輕生，警員陳國平與張緣緣火速趕赴現場，卻遍尋不著該女子的身影，正擔心憾事已經發生之餘，遠處的浮動碼頭傳來呼喊聲「在這邊！在這邊！」，原來是報案的釣客，向員警表示：「當時他正在碼頭上釣魚，身後突然出現一名女子緩步地走向碼頭的另一端，隱約聽到有低聲哭泣的聲音，心想她可能是心情不好來這邊看海散心，起初不以為意，過沒多久，傳來攀爬攔杆的聲響，猛然回頭一看，女子已經翻越到欄杆外想要輕生，當下趕忙過去一把將她拉了進來並報警。」

中正路派出所警員張緣緣撿起女子遺落在碼頭圍欄外的鞋子給她穿上，並輕聲地詢問：「妳怎麼了？心情不好嗎？需要我幫忙……」只見女子沉默不語，頻頻啜泣，當時夜空下著毛毛細雨導致碼頭地面濕滑，擔心現場環境造成危險，幾經耐心安撫溝通後，女子才在引領下慢慢起身走向巡邏車，回到派出所後，女子接過遞上的熱茶，緩和情緒後，終於才肯開口說話，原來20歲的陳女近2年罹患憂鬱症，也因此讓她失去了工作，病情更因而加重，5日當天與男友溝通產生嫌隙，獨自從三重搭公車來到淡水河邊，越想越無法釋懷，頓時萌生輕生的念頭，所幸有熱心的釣客及員警，將她從鬼門關前拉了回來，沒讓家人傷心難過。

在派出所的過程中，員警除藉由聊天、分享心情以安撫她的情緒，同時也試著聯繫三重的家人報平安，陳女的外婆聽聞孫女平安的消息，匆忙與姐姐搭計程車趕來相聚，ㄧ家人離去前，頻頻向警方道謝，也感謝熱心的民眾幫忙。

淡水警分局呼籲，近日天候變化大，氣溫劇烈變換，容易誘發憂鬱症，病友應聽從醫囑按時服藥，心情煩悶時多找親友聊天或戶外散心，千萬要珍愛生命，不要因為一時的想不開，造成終身遺憾。

(中時 )