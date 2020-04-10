裕隆納智捷總算靠著自己之力，辛苦搶到今年季後賽最後1張門票！裕隆10日靠著基恩29分、10助攻與9籃板，林宜輝也拿25分，最後以90比85逆轉擊敗台銀，提前確定搶下年度挑戰賽門票，下周二(14日)將跟桃園璞園交手。

「我們絕對對不想要靠別人輸球或放水，才可以搶到季後賽門票，我們很想靠自己發揮向心力贏球，今晚我們做到了，」裕隆執行教練李啟億表示，「今晚主要是球的流動做很好，跟布拉在的時候不太一樣，更重要的是防守也做得很好。」

裕隆確定拿下例行賽排名第3，將跟璞園進行5戰3勝制年度挑戰賽，勝隊才有機會拿下跟台啤爭冠的門票，對於碰上璞園有何作戰計畫？李啟億說：「璞園主要是靠系統打法，我們必須減少他們團隊進攻模式，且發揮出自我真正的球風。」

這是基恩本季第3次只少1籃板就可完成SBL生涯首次大三元，賽後看到數據表，基恩一臉不敢置信表示，「怎麼會又少1個籃板，大概是因為教練最後幾秒把我換下來的緣故，更沒有人提醒我，感覺超不好，幸好我們最後還是贏了。」

儘管挑戰季後賽希望破滅，台銀總教練陳國維賽後仍然相當感性表示，「希望我們這一季的表現能讓大家驚豔一下，非常感謝大家的支持與照顧！」身為「17朝元老」的陳順詳則是不斷自責最後的失誤，「希望我還能繼續擁有比賽熱情。」

(中時 )