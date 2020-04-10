2020建築園冶獎高雄市私部門建物評選出爐，城揚建設的「Jessica巨蛋核心城Ⅲ」、以及「YouStar」等2棟大樓獲獎，成為2020建築園冶獎最大贏家。

連續舉辦26屆的建築園冶獎，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，首度取消了消費者人氣評選，只進行公部門和私部門建築的評選，在公部門建築評選完成之後，包括國立高雄大學建築系主任陳逸杰在內的11位評審，10日前往11個住宅大樓和1個透天建案，進行評分。

10日晚間，2020建築園冶獎公佈8個獲獎大樓建案和1個透天建案，得獎的大樓包括城揚集團的「Jessica巨蛋核心城Ⅲ」、以及「YouStar」、京城建設「美術皇居」、泰嘉開發「水依林」、寶家建設「大謙」、閎堡建設「28行館II」、多城國際「M+」、以及新堀江建設「一森青」，透天則由敦煌不動產「大河．慕上」得獎。

2020建築園冶獎主任委員洪光佐指出，舉辦26屆以來2020園冶獎，出現2個「首次」，一是碰到百年一遇的新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，因此，基於安全與防疫考量，首度取消了消費者人氣獎的評選。

第二個「首次」，則是因為高雄房市過去一段時間，交易過於熱絡，絕大多數是預售屋，「很少新成屋可以參加評選」，即使是新成屋，也早就賣光了，「來不及報名參加」，洪光佐表示，偏偏又碰到缺料、缺工，預售屋興建速度變慢，使得這次參加評選的大樓和住宅，總共才11件。

不過，洪光佐強調，建築園冶獎的精神，就是要引領建築風潮，藉由評選工作，帶動建商投資、興建合友善自然環境景觀的建築，就如同2020建築園冶獎獎的主軸「智慧綠建築．友善心環境」。

他說，希望著重「友善環境」出發的智慧綠能建築，評選優良建築，包括符合空間機能通用化、建築物內導入自然通風綠化、永續環保與智慧化綠能產業技術、建構主動感知及滿足使用者需求的建築空間、以及符合節能減碳及簡潔易用的原則。

(工商 )