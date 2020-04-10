富邦金控3月自結稅後淨利81.24億元，較去年同期成長83％。累計今年前3月稅後淨利229.43億元，較去年同期成長84％，每股盈餘（EPS）為2.24元，榮登金控單月獲利、累計第一季稅後淨利及每股獲利三冠王！
富邦人壽2020年3月稅後淨利為74.85億元，較去年同期大幅成長533％，累計前3月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424％，主要受惠於投資績效表現亮眼；台北富邦銀行2020年3月稅後淨利2.47億元，較去年同期退八成以上，主要因市場波動影響金融操作表現，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩健，累計前3月稅後淨利41.28億元。
富邦產險2020年3月稅後淨利4.05億元，累計前3月稅後淨利14.87億元，較去年同期成長25％。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前3月簽單保費收入較去年同期成長10％；富邦證券2020年3月稅後淨損1.88億元，主要受市場波動影響評價損益，惟經紀業務收益維持成長。累計前3月稅後淨利為1.71億元。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。