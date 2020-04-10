工具機大廠東台精機3月PCB鑽孔機訂單成長，但歐美工具機新增訂單幾乎停擺，今（10）日公布3月合併營收比2月成長約53％；卻比去年同期減少45.62％。

東台3月合併營收6.97億元，比2月成長約53％；但比去年同期減少45.62％；第一季合併營收17.58億元，較去年同期衰退40.44％。東台表示，主因是新冠肺炎疫情衝擊全球汽車產業，加上歐美地區停工所致。

東台指出，就東台集團整體而言，工具機佔營收比重高達88％，電子設備營收占比12％。從產品佔營收比重來看，汽機車產業約占營收38％，電子業占13％，航太業約7％。以市場做區分來看，台灣及大陸為主要市場，約占49％，亞洲其他地區約18％，歐美地區占比33％。

東台集團指出，東台集團旗下各公司持續進行防疫措施，全力防疫不鬆懈，子公司蘇州東昱按照當地政府規定，4月初復工進度已近九成。受新冠肺炎疫情影響，除中國大陸與歐美客戶延期交機外，來自東南亞客戶的轉單及東北亞客戶的特殊功能機台需求，則不受影響。此外，隨著中國大陸復工復廠的推進，3月PCB設備接單已有回溫的跡象。

(工商 )