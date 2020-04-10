中華職棒在本周末將領先全球開打，4月11日樂天桃猿主場對戰中信兄弟象，台灣運彩則首度開幕戰提供中華職棒的「單場投注」，台灣運彩表示，未來有機會進一步提供「場中投注」。

國內重要賽事向來是消費者關心的重點，台灣運彩過去曾在中華職棒總冠軍賽提供單場投注，台灣運彩表示，在全球新冠肺炎疫情嚴峻期間賽事仍能順利開打實屬不易，該公司支持國內賽事，今年繼超級籃球聯賽SBL例行賽提供場中投注後，未來將精選中華職棒場次及對戰組合提供「單場投注」及「場中投注」。

(工商 )