台彩首度提供中華職棒開幕戰「單場投注」 20:012020/04/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒在本周末將領先全球開打，4月11日樂天桃猿主場對戰中信兄弟象，台灣運彩則首度開幕戰提供中華職棒的「單場投注」，台灣運彩表示，未來有機會進一步提供「場中投注」。 國內重要賽事向來是消費者關心的重點，台灣運彩過去曾在中華職棒總冠軍賽提供單場投注，台灣運彩表示，在全球新冠肺炎疫情嚴峻期間賽事仍能順利開打實屬不易，該公司支持國內賽事，今年繼超級籃球聯賽SBL例行賽提供場中投注後，未來將精選中華職棒場次及對戰組合提供「單場投注」及「場中投注」。 (工商 ) #全球 #中華職棒 #單場投注 #台灣運彩 #場中投注 也許您會感興趣 推薦閱讀 新世界浮現！ 01:312020/04/07 時論廣場 工商社論》掌握後疫情時代的產業轉型時機 04:102020/04/08 財經要聞 中職》桃猿「超前部署」 機器人球迷報到 13:192020/04/08 體育 中職》桃猿機器人加油團太威 紅到美國去 16:182020/04/08 體育 世貿組織：2020年全球貿易將縮水13％-32％ 00:152020/04/09 財經 政治病毒是全球化最大挑戰 04:102020/04/09 時論廣場 成為全球經濟復甦領頭羊 04:092020/04/10 論壇廣場 《時來運轉》台灣運彩首度提供中華職棒31年開幕戰「單場投注」 18:032020/04/10 體育 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。