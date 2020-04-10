Switch遊戲《動物森友會》因為網友惡搞中共領導人習近平遭到「無限期維修」，行政院長蘇貞昌為凸顯兩岸不同，說台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。

幕僚表示，蘇揆的臉書是要強調台灣民主及言論自由。蘇揆在臉書表示，台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。

蘇揆並說，民主和言論自由是台灣最重要的價值，大家可以用各種媒材說出自己想說的話，也請大家珍惜這樣的生活方式，盡量玩、沒關係。

(中時 )