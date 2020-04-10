蘇揆臉書怪貼文 ：請玩家放心惡搞政府 19:562020/04/10 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆臉書強調台灣民主及言論自由。(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Switch遊戲《動物森友會》因為網友惡搞中共領導人習近平遭到「無限期維修」，行政院長蘇貞昌為凸顯兩岸不同，說台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。 幕僚表示，蘇揆的臉書是要強調台灣民主及言論自由。蘇揆在臉書表示，台灣不會查禁這種撿樹枝、種大頭菜的遊戲，請玩家放心惡搞政府。 蘇揆並說，民主和言論自由是台灣最重要的價值，大家可以用各種媒材說出自己想說的話，也請大家珍惜這樣的生活方式，盡量玩、沒關係。 (中時 ) #動物森友會 #蘇貞昌 #行政院 也許您會感興趣 推薦閱讀 《經濟》蘇貞昌：擴大通報檢採 加強連假防疫規範 07:452020/04/06 財經 防疫也要顧空氣！中市議員羅廷瑋 行政院靜坐抗議 09:472020/04/06 政治 公務機關不應用ZOOM！政院通函：視訊優先使用國內產品 避資安疑慮 11:392020/04/07 政治 兆元紓困方案 蘇貞昌：將發現金逾千億 12:002020/04/07 政治 行政院公告生煤自治條例無效 市議員建議徵收碳稅 15:582020/04/07 生活 紓困發酷碰券不如發現金 蘇貞昌：這作法很偷懶 16:042020/04/07 政治 拉攏英系？蘇貞昌強勢拔官幕後...有這個考量 00:032020/04/08 政治 促轉會任期將滿 向行政院提出展延一年申請 11:162020/04/08 政治 立委發現7612萬口罩去向不明 蘇答不出 12:212020/04/10 政治 《動物森友會》陸電商平台下架 網友慶幸還好先買了 14:322020/04/10 科技 政治熱門新聞 賴清德升格當美國人的阿公 網友全怒了 - 政治 韓國瑜聲請停止罷免 名嘴點出成功機率是.. - 政治 私下接觸綠營派系 藍營曝內幕：罷韓不會成功！ - 政治 惹怒一堆網友 網：民進黨的他2024出局了！ - 政治 不是陳菊？歷任高雄市長誰做最好...網點名他！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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