越艱困的環境，越要狠狠的賺。富邦人壽3月大賺74.9億元，累計首季稅後獲利160.6億元，比去年同期成長423％以上，一舉超越國泰人壽，拿下首季壽險獲利王。

新冠疫情造成全球資本市場波動，不少銀行、證券3月都出現虧損，擁有17.8兆元金融資產部位的六大壽險公司，3月反而狠狠的賺164億元，比去年同期多賺4成以上。

南山人壽3月稅後獲利41.3億元，排名單月獲利亞軍，首季稅後獲利114.87億元，比去年同期成長43％以上，首季獲利金額排名壽險第三名。

國泰人壽3月稅後賺20.8億元，首季累計稅後盈餘145.9億元，較去年同期成長133％以上，但前二月獲利王的寶座，在3月被富邦人壽超車，首季獲利暫時退居亞軍。

中國人壽3月稅後獲利14.2億元，累計前三月稅後獲利44.6億元，創其同期獲利歷史新高，比去年同期成長58.7％。

另外如台灣人壽3月亦賺7.7億元，新光人壽3月則是賺5.1億元，六大壽險公司3月無一虧損，合計首季稅後獲利已達565億元。

(工商 )