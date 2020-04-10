IC通路商益登（3048）10日公布3月合併營收，根據內部自行結算達84.2億元，較上個月營收增加43.69％，與去年同期相比營收成長41.33％；累計首季合併營收達新台幣215.8億元，季減20.77％、年增23.44％。

(工商 )

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