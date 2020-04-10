益登3月營收84.2億元 雙率均成長逾四成 20:032020/04/10 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商益登（3048）10日公布3月合併營收，根據內部自行結算達84.2億元，較上個月營收增加43.69％，與去年同期相比營收成長41.33％；累計首季合併營收達新台幣215.8億元，季減20.77％、年增23.44％。 (工商 ) #益登 #月營收 #雙率 #成長逾 #IC 也許您會感興趣 推薦閱讀 力達-KY3月營收比2月倍增 仍比去年同期衰退 09:492020/04/09 財經 股市短波－3月營收 岱宇7.69億 創新高 04:102020/04/10 證券．權證 股市短波－3月營收 旭然5,321萬 創次高 04:102020/04/10 證券．權證 敦泰3月營收 創近兩年單月新高 04:102020/04/10 證券．權證 《業績-汽車》疫情衝擊 廣華-KY3月營收年減43％ 08:012020/04/10 財經 《科技》IC Insights再下修 估今年全球半導體市場營收衰4％ 10:512020/04/10 財經 《熱門族群》陸拚復工 德微、虹揚-KY3月營收喊衝 11:422020/04/10 財經 安馳3月營收4.65億元 雙率皆成長逾三成 14:522020/04/10 財經 大陸疫情趨緩 雅茗-KY3月營收月增92.31% 16:102020/04/10 財經 《熱門族群》元山、動力-KY3月營收 大步寫雙升 17:222020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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