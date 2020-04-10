台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》藍鈞天與鍾瑶再續前緣，上回兩人合作飾演有緣無份的前任關係，這次則是強強對決的組合，鍾瑶飾演勇往直前、不擇手段的女強人，而藍鈞天飾演極富野心、陰沈腹黑的霸總，藍鈞天詮釋起來並不陌生，他的家中也是做生意的，從小到大遇過各式各樣的商界人士，深感「無奸不成商」。

他回憶曾與某位高階經理人共事，發現他左手拿公司薪水、右手拿工廠回扣，最後公司變成一個爛攤子，卻因此人心機太深，布局甚久，最後只能不了了之。藍鈞天說每個人都有陰暗面，自己花了很長時間學會跟自己的黑暗面共處，笑說自己是雙魚座，個性多愁善感，容易想太多，而陷入自己情緒裡面，因此進入角色的陰暗面對他來說很容易，更表示能有機會能演到個性這麼深沉陰暗的角色，覺得十分開心。

網友認為腹黑霸總很真實也有氣勢，藍鈞天謙虛的謝謝大家喜歡，認為很多來自於生活點滴的觀察，爆料父親天生帶有一種不怒而威的威嚴，這個角色「嚴格說有父親的影子在裡面」。藍鈞天喜歡看美國的脫口秀或喜劇，像是美國綜藝節目《Saturday Night Live》，期望未來挑戰無厘頭、搞笑的角色。

藍鈞天詮釋霸總不陌生，他的家中也是做生意的，從小到大遇過各式各樣的商界人士，深感「無奸不成商」。（三立提供）

藍鈞天在劇中飾演霸總，他表示能有機會能演到個性這麼深沉陰暗的角色十分開心。（三立提供）

(中時 )