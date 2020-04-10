蔡英文總統的IG破60萬了！她拍攝一支影片獻給長期跟她互動人，影片中被問到，對於很多人搶泡麵的看法？總統說，「 我可以了解大家的心情，因為架子上有泡麵心裡總是會比較安心，連我都有這種感覺。」

她說，「也把我想對陳時中部長說的話，跟大家分享」；被問到阿中部長表現如何？總統提高音量說，「他表現得很好啊」，講話不疾不徐，而且每句話都聽得懂，人民有那種共鳴，專業方面，「他領導的醫療跟公衛體系，發揮了非常大的戰力，很好，我們很幸運有這樣的部長」。

總統今天在影片中被問到，「會跟你的貓咪一起睡嗎？」總統說，這兩隻貓最近比較憂鬱，因為疫情關係被禁止出門，晚上睡覺時，也常常想加入，「我們也預想到這種情況，所以床上都有鋪著毛巾的地方，就是他們指定要睡覺的地方，這對防疫來說也是一個不錯的概念」。

被問到有時間運動嗎？總統說，這段時間除了要應付疫情、開會，花腦筋的事情蠻多，所以需要有些減壓，「有時會上我的腳踏車，就是飛輪、走樓梯也是我的運動」。

至於會有吃宵夜習慣？總統說，她以前晚睡大概十一點多肚子會餓，常偷吃泡麵，但家人跟幕僚都覺得這習慣很不好，「現在我的泡麵被沒收了」。

被問到對很多人搶泡麵有什麼看法？她說，「我可以了解大家的心情，因為架子上有泡麵心裡總是會比較安心，連我都有這種感覺」。但是要跟各位說，」經濟部長，我們的歐里桑部長，已經告訴我們，物資是沒有缺乏的，不用太擔心買不到泡麵」。

她強調，也希望國人這段時間飲食上要特別注意營養，來對抗疫病，保護自己、保護家人也保護國家其他的人。

對這次台灣防疫的看法？總統說，台灣雖然是民主社會，平常大家你一言我一語，想法很多元，意見也很多，七嘴八舌有時還會吵架，可是到了國家面臨重大挑戰的時刻，這個團結的心是在社會上每個角落都找得到，每個都知道這時候要團結、無私。

她說，印象最深的是我去看製造口罩的工具機，不同廠商把最好的人都集中在那，理事長還說，平常都是大亂鬥，相互競爭非常激烈，到國家面臨挑戰時，最精銳部隊都派出來，讓我們現在有些餘裕去幫助其他國家，所以我們「口罩隊」，讓人「足甘心誒啦」。

總統強調，這次疫情絕不是偶然，是長時間國民共同努力累積及國力展現，若有任何肯定跟榮耀是屬於好幾個時代的台灣人民。

(中時 )