世衞組織（WHO）秘書長譚德塞點名批評，台灣網民及政府對他作出種族歧視攻擊。資深媒體人黃暐瀚示警，小心，譚德塞把「批評他」變成「批評黑人」，甚至批評整個「非洲大陸」！那事情可就嚴重了。

黃暐瀚在臉書指出，之所以說「小心」，是因為這件事情不容小覷。WHO秘書長譚德塞做得好不好，世界各國自有評論，美國總統川普公開批評WHO做不好（要小心，川普說法常常會變），但非洲各國可又力挺譚德塞，網路世界的同溫層，常常「一面倒」，但現實世界卻是各自「利益糾葛」，狀況是不一樣的。

黃暐瀚點出，不管朝野，台灣過去這段時間對譚德塞的「評論」，確實大部分是「負面」的。網路許多梗圖、批評，還有人直接做簡版動畫，都對譚德塞很不客氣。但問題是，這些批評主要是指譚德塞「聽命中國大陸」或譚德塞「做得不好，下台」！但並不是批評譚德塞的「膚色」。

黃暐瀚憂心說，譚德塞把「批評他」變成「批評黑人」，甚至批評整個「非洲大陸」，那事情可就嚴重了。台灣朝野與網民確實批評了譚德塞，但台灣批評譚德塞並不是因為他的「膚色」，台灣沒有「種族歧視」，這些話台灣必須說清楚，否則將可能與整個非洲大陸為敵！

網友回應說：「來不及了，已經摧到失控了~~。」、「我快哭了欸，台灣1450那麼乖啊，我淚流滿面，原來他們只酸只罵台灣人。」、「斷交部決定把非洲唯一邦交國放棄了嗎？！」

(中時電子報)