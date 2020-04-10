開發金控10日董事會決議通過去年股利分派事宜，由於去年獲利大幅成長，決定每股配發現金股利0.6元，重新回到近年的高水準。回顧近年來開發金控股利發放水準，2018年、2017年、2016年分別為每股現金0.3元、0.6元、0.5元，由於開發金控去年獲利大幅成長，股利配發率維持七成左右水準。每股配發0.6元不但重回近年高配息水準，以10日收盤價計算，現金殖利率高達7.38％。

開發金控2019年擬配發每股現金股利0.6元，以10日收盤價8.13元計算，現金殖利率達7.38％，惟以60天均價來看，殖利率降為6.78％，此相較日前已宣布現金股利發放的同業，為現金殖利率較高的金控公司。

開發金控108年稅後獲利達127.96億元，每股盈餘0.88元，全年獲利相較107年成長63％，創近13年新高，10日董事會擬議發放0.6元現金股利，配發率為68％。中華開發過去6年之配息水準除107年較低外，均為0.5～0.6元，此次配0.6元與中華開發一向?定的股利政策目標一致。

(工商 )