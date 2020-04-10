曾拿過多座金鐘獎的實力派女演員温貞菱，形象清新演技自然的她，近期首次接下《少年猛將傳》手遊代言。日前曝光的創意電視廣告中，前一秒還是溫柔可人的鄰家女孩温貞菱，下一秒便快速變裝換上色彩繽紛的緊身律韻服裝，在廣告中又唱又跳展現可愛的反差感，大膽展現身材曲線大跳「盈盈舞」，温貞菱笑說：「珍芳達造型真的讓人很害羞，這應該是我入行以來，尺度最大的一次了！」

這次廣告中「盈盈舞」讓温貞菱苦練許久，從練習到開拍至少跳了上千次，連睡覺躺在床上的時候，都會不斷有「盈盈無代誌~盈盈無代誌」旋律回盪在腦海裡，她拍胸脯打包票說：「真的是太洗腦了！你們絕對看過一遍就忘不了！」廣告拍攝地點於知名南港公園取景，拍攝當天從半夜凌晨到中午，現場圍觀的民眾也愈來愈多，還出動工作人員進行週邊管制。

温貞菱坦言，一開始接到代言擔心無法勝任這個角色，笑說自已是遊戲的初心者，接觸過這款遊戲後才發現沒這麼難，讓人一玩就愛上。温貞菱也表示現在每天收工回家第一件事就是玩《少年猛將傳》，不藏私的她直說：「現在我釋放壓力都靠這款遊戲！」

這次拍攝廣告經驗，温貞菱也重回爸爸媽媽年輕時的那個年代，穿當時流行的鵝黃色碎花裙走在公園中與男主角相遇，讓她格外的興奮與期待。敬業的她每次拍完都到導演身邊一一確認鏡頭，温貞菱也忍不住跟身旁經紀人直說：「太有氣質了吧！我沒想過自己有機會可以扮演那個年代的女神林青霞！」

温貞菱大膽挑戰展現身材曲線的律韻服。（《少年猛將傳》提供）

温貞菱大跳「盈盈舞」。（《少年猛將傳》提供）

温貞菱化身女神林青霞。（《少年猛將傳》提供）

(中時 )