「全面停業，我就斷炊！的連署書，提出營業要防疫、停業要紓困兩大訴求。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

中央疫情指揮中心9日宣布全國酒店、舞廳即日起停止營業，引發相關行業從業人員大反彈，臉書一個長期關心性工作者及陪侍工作者勞動權益的粉絲專業「酒與妹仔的日常」，10日與有鑫酒店經紀公司發布聯合聲明，嚴厲譴責政府在毫無配套措施的情況發出停業的禁令，並向社會呼籲若支持酒店公關爭取權益，可加入匿名連署。

這項「全面停業，我就斷炊！」的連署行動，提出營業要防疫、停業要紓困兩大訴求，並表示也將向多位立委請願，希望政府機關可以有所回應。據了解，目前也有數家酒店業者準備串連抗議停業令，希望能有其他配套措施。

「酒與妹仔的日常」的總召表示，自己過去也曾當過3年的酒店女公關，深知這行的辛酸與壓力，所以在5年前成立粉專，希望透過發布關於職場資訊、公關職場日記和相關活動的分享，能洗刷大眾對酒店的刻板印象 ; 期望讓人們理解酒店陪侍不是不能見光的都市傳說，最終目標是創立公會，讓現在與未來的公關陪侍能增加一份保障。

連署書的兩大訴求為：

一、酒店恢復營業並落實監督店家確實防疫

(1)酒店環境若與夜店、KTV甚至近日的墾丁大街等等場所相比，人口密度與肢體接觸頻率並沒有比較高，不應為了平復社會恐慌便草率勒令停業，同樣發生確診的其他行業也沒有全面停工。酒店公關在頓失收入來源時容易落入完全無法控管的傳播、飯局尋求機會，反而造成更嚴重的後果。

(2)店家應將通風系統做區隔、包廂確實消毒；消毒清潔費用由政府適度補助。

(3)公關與客人進店出入口測量體溫，落實公關與客人在店內應戴上口罩並保持1.5公尺安全距離。店家應備口罩提供購買，且不可高於市售價從中牟利。

(4)客人進店消費皆實名制登記。

(5)加強宣導店家排班計程車消毒管理。

(6)為尊重個人隱私，不得隨意公開、散佈公關個資。

(7)應由第三方(如衛生局、各地產業發展局）稽查員監督店家是否落實防疫項目。

二、如因疫情停業，後續紓困補助爭取與及派發方式

(1)政府應比照無薪假勞工權益，每月補助23800；補助金應交由酒店店家直接發放給公關(非經紀人）。

(2)符合資格對象：無兼職、無健勞保等，僅以酒店工作收入為生活依據的公關。

(中時 )