輔具服務專車以保育類「歐亞水獺」妝點，象徵金門的社福活力。（李金生攝）

輔具服務專車加裝輪椅昇降機並配備輔具工具、充電及維修設備，可迅速提供輔具到宅維修與維護服務。（李金生攝）

推動「幸福照護」是金門縣府建構2.0版幸福島的施政目標之一，首輛爭取衛福部獎助購置的輔具服務專車，今（10）日在縣長楊鎮浯和縣府社會處長董燊檢驗功能後，交由金門輔具中心運用。

這輛由金門輔具中心協助設計，以台灣地區僅金門仍有野外族群的保育類「歐亞水獺」妝點，象徵社福活力的專用車輛，加裝輪椅昇降機並配備輔具工具、充電及維修設備，可迅速提供輔具到宅維修與維護服務。

縣府說明，金門在本島中央社福館設有輔具資源中心，提供維修諮詢服務，但因身障朋友行動不便，多需家人協助接送到達中心，帶來許多生活上的負擔。在輔具專車提供到宅服務後，將可讓弱勢的身障鄉親免於舟車勞頓之苦，加上政府也補助維修費用，經濟負擔也減少許多。

地區民眾有任何輔具服務需求，可隨時洽詢輔具資源中心，電話：082-333629。也可加入金門輔具中心的line，利用線上諮詢相關服務。

(中時 )