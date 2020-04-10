針對美方指責世界衛生組織(WHO)排除台灣，因而國際社會未能得到台灣方面有關疫情的信息，是將政治凌駕公共衛生之上，大陸外交部發言人趙立堅表示，美方說法違背事實、顛倒黑白，完全是出於政治動機，世衛組織對台灣疫情通報的安排，都確保島內或國際的突發公共衛生事件，台灣都可以及時有效應對。

在10日的大陸外交部記者會上，媒體提問稱：美國國務院發言人表示，世衛組織在今年1月14日的聲明中表示，新冠肺炎疫情沒有人傳人的跡象，國際社會未能得到台灣方面的信息，美對此深感不安。世衛組織又一次將政治淩駕於公共衛生之上，這一行動付出了時間和生命的代價。中方對此有何評論？

趙立堅說，美方最近在這個問題上反復糾纏、混淆視聽。新冠病毒對人類來說是一種全新的病毒，有一個認識和研判的過程，這是符合科學規律的。世衛組織在中方對外確認出現人傳人現象並進行實地考察的基礎上，第一時間發佈了權威資訊。任何一個負責任的國家或機構都不會在不掌握充分、有效證據的情況下就貿然下結論。

趙立堅表示，美方稱國際社會未能得到台灣方面的資訊，這種說法不符合事實。台灣同胞是我們的骨肉同胞，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康福祉。疫情發生後，中國國家衛生健康委及時主動向台灣地區通報疫情資訊。1月中旬，台灣地區醫療專家到武漢進行了實地全面考察，並同大陸專家進行了交流。

趙立堅強調，世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與世衛組織等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出合情合理安排。根據中方同世衛組織達成的安排，台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件資訊，台灣地區發生的突發公共衛生事件資訊也能夠及時向世衛組織通報。台灣地區的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣地區進行考察或提供援助。這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。

趙立堅還說，新冠肺炎疫情發生以來，世衛組織為協助各國應對疫情、推動國際抗疫合作做了大量工作，得到了國際社會普遍認可和高度讚譽。美國國務院發言人有關說法違背事實、顛倒黑白，完全是出於政治動機，企圖轉移視線、轉嫁矛盾，這無助於緩解美國當前的疫情，也不利於國際抗疫合作，損害的只能是美國自身的信譽、形象和利益。

(中時電子報)