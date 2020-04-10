公視奇幻劇《妖怪人間》首播狂登Google熱搜第四，以及播出後登Netflix台灣排行榜第十名，更是前十名中唯一台劇，大獲好評。本集播出劇情唐振剛特別演出妖怪「墓坑鳥」，擁有可以將人類的過往回憶，彷彿真實再現的幻覺。唐振剛透露，原以為自己戲份多，沒想到只拍兩天，原來戲份導演用故事隱喻取代，讓男主角石知田笑虧唐振剛來探班的次數比拍攝天數還多，甚至還當起暖男載同劇演員一起回家。

石知田曝唐振剛在《妖怪人間》為了想要了解人心與人的慾望，不斷語出口頭禪「你們人類真的好有趣」，讓他覺得這隻對人類充滿好奇的妖怪「很欠扁」，反差的是，劇裡唐振剛透過眼睛對人類造成幻覺，他得努力地睜開他的小眼，配上眼冒青光與羽毛特效後，讓石知田驚呼，有如韓國歐巴之感。

唐振剛在《妖怪人間》的異能是將人類的回憶變成真實的幻覺，他提起已逝世的爺爺曾對他說，「你以後不是大好就是大壞，要就是追求夢想的人，不然就是大壞。」還不只講一次，總是耳提面命，「你如果想做的就去做，但是要做正義的事情。」他至今摸不著頭緒為什麼爺爺會對他這樣講？但現在的他，想對爺爺說：「現在的我還沒到大好，但仍在往夢想的路上去努力。」《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，每週六晚間九點，於公視首播，Netflix同步上架，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

石知田笑說唐振剛拍攝《妖怪人間》探班次數比拍攝天數多。（公視提供）

唐振剛在公視《妖怪人間》特別拍攝兩天。（公視提供）

唐振剛在公視《妖怪人間》飾演妖怪墓坑鳥。（公視提供）

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