日本共同社10日報導說，東京都將網吧列入要求停業的對象，而住在網吧的人們或將失去「住處」，這樣的擔憂成為現實。運營公司相關人士表示「虧損的店臨時停業將直接導致關門」，停用狀態或將成為常態。在網吧工作的人也紛紛感到不安。

「不止我一個人，利用的人都很為難。」此前住在東京都豐島區網吧的女性（40歲）從事接待客人的業務，她感到很困惑。現在臨時寄身於熟人的家，但不知道能在那裡待到何時。要借錢租房子還是回出生地福岡市？她對今後的生活苦惱不已。

在安倍政府基於防備新冠病毒疫情擴大的修改後特別措施法（新冠特措法）發布緊急事態宣言後，東京都政府10日就要求停業的對象行業、設施以及響應要求停業的單位支付協助金等事宜繼續展開最終協調。根據東京都方案，要求停業的對象設施包括大學、補習班、體育館、電影院、Live House、夜總會、酒吧、網吧等。

日本全國各地都有網吧，基本上都設在車站附近。日式網吧除了看漫畫外，也可以上網，還可以暢飲。而據東京都調查，住在網吧的「網吧難民」僅都內就每天約達4000人。東京都列為對策的臨時逗留設施提供項目方面，建設目標為500戶。知事小池百合子在10日的記者會上表示：「如果不夠就增加預算。」

據共同社報導，由於重視疫情防控，也有多家運營公司已決定停業。敲定停業方針的運營公司男職員向上司呼籲「為了（將網吧）用作住處的人應該繼續營業」，但由於擔憂企業形象受損，對方表示「不得不停業」。

據稱虧損的店即便臨時停業，赤字也會進一步膨脹，因此有可能會關門。一位利用者失落地表示「將不斷失去住的地方」。

新橋車站附近的網吧尚未決定是否繼續營業。打工男性（26歲）不滿地表示：「決定得太突然了。為了生活，如果停業就必須找別的工作。中央和（東京）都政府能好好補償未能工作的部分嗎？」

(中時 )