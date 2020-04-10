東元本周一（6日）董事會才通過將私募普通股或特別股，股數從2億股下修至1.9億股，列入5月11日股東會議程，不料今（10）日董事會卻以因應疫情衝擊，目前私募作業恐需較久時間，才能從容洽投資人，維護股東權益為由，決定暫緩將私募案提送至股東會議程。

東元表示，東元雖有資金需求，但當前疫情嚴峻，即使在5月11日股東會通過，也必須在1年內完成募資，考量在期間內完成私募的機率低，董事會決議暫緩將私募有價證券案提送至5月11日股東會議程，並修正東元今年股東常會的會議議程，股東會開會通知，也將修正並重新郵遞。

寶佳集團3月底持有東元股權達20.09％而為單一最大股東，日前向東元股東會提案現金減資10％。東元3月底也提出辦理私募普通股或特別股進行反制。不過東元董事會應金管會要求，本週一決議將私募分拆成兩案，將發行股數上限2億股下修為1.9億股。

東元這項舉動，被市場解讀東元找策略性投資人，藉此稀釋寶佳集團股權。以東元目前資本額196.77億元，如果今年股東會通過私募普通股或特別股1.9億股，東元要求3年內不得轉讓，這項私募案將佔東元發行股份約8.81％，增強以東元集團會長黃茂雄為首的東元公司派實力，可避免明年股東會全面改選董事及獨董時，經營權旁落。東元今日撤銷全案，意味東元集團與寶佳集團，雙方會在東元股東會，就現金減資案，直球對決。

(工商 )