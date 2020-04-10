企業董事與一般小員工薪資往往天差地遠，立委擬力推修法。立委曾銘宗等17位立委所提的「證券交易法第十四條條條文修正草案」13日將在財委會中進行審查，金管會已出具三點意見回應，認為國外並無此先例，建議維持現行條文。

金管會首先指出，現行我國公開發行公司財務報告之編製，是依證券交易法第14條授權訂定的證券發行人財務報告編製準則，以及國際財務報導準則(IFRSs)相關規定辦理。

但國際財務報導準則IFRSs並未要求公司於財務報告內揭露薪資報酬政策、個別董監事及經理人薪資酬勞、全體員工與非擔任主管職務全時員工之薪資總額、平均數及中位數，亦未規範董事薪資酬勞與非擔任主管職務全時員工之薪資酬勞中位數之差距應有一定倍數限制。

另外，現行年報對於董監事及經理人薪資報酬政策、個別董監事薪資酬勞資訊揭露訂有相關規範，已可達到督促公司合理化訂定董監經理人酬金之目的，且現已要求上市櫃公司於公開資訊觀測站揭露全體員工與非擔任主管職務全時員工之薪資總額、平均數及中位數，並提出公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明，已可達成員工薪資資訊透明化之目的。

三則，金管會認為，主管機關不宜強制董事薪資酬勞與非擔任主管職務全時員工之薪資酬勞中位數之差距應限於一定倍數。因為考量各產業景氣循環及市場競爭強度不同，各公司於營運規模、獲利能力及經營策略等亦有差異，董事及員工薪資結構難有客觀一致標準。

基於上述三點原因，金管會建議維持現行條文，並廣泛徵詢外界意見獲致共識後，再行通盤檢討。

(工商 )