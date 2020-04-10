快訊／蔡依林5場高雄演唱會受疫情影響宣告延期 20:402020/04/10 中時 尤嬿妮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡依林（Jolin）原訂5月在高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會」，無奈因受新冠肺炎疫情影響，演唱會舞群確定無法來台，主辦單位超級圓頂今（10日）晚在官方臉書宣布演唱會確定延期，目前尚無法預測延至何時開唱，「超級圓頂將配合政策於排險群眾傳染穎慮後，另行公告舉辦日期」。 對於延期公告，已購票的觀眾可選擇保留票券，屆時可直接憑原票券入場，若選擇退票，為盡量降低歌迷朋友的不便，將提供兩次全額退票方式，詳細內容可詳閱SuperDome 超級圓頂官方臉書。 (中時 ) #蔡依林Jolin #蔡依林演唱會 # 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 劉真羽化成仙12天 命理師開腔曝通靈內情 - 娛樂 娛樂8點半》走不出喪母之痛神隱 陳淑樺憔悴現身被傳近況慘 - 娛樂 美女主播穿白衣報新聞...網看傻：其實沒穿吧？ - 娛樂 炎亞綸全英文嗆爆譚德塞讓陸網友怒了！微博4點聲明 - 娛樂 楓林網才GG…再爆優酷、bilibili等11影音網站被約談！ - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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