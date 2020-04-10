蔡依林（Jolin）原訂5月在高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty 2020世界巡迴演唱會」，無奈因受新冠肺炎疫情影響，演唱會舞群確定無法來台，主辦單位超級圓頂今（10日）晚在官方臉書宣布演唱會確定延期，目前尚無法預測延至何時開唱，「超級圓頂將配合政策於排險群眾傳染穎慮後，另行公告舉辦日期」。

對於延期公告，已購票的觀眾可選擇保留票券，屆時可直接憑原票券入場，若選擇退票，為盡量降低歌迷朋友的不便，將提供兩次全額退票方式，詳細內容可詳閱SuperDome 超級圓頂官方臉書。

(中時 )