新冠肺炎疫情全球持續蔓延，TVBS《女力報到》演員楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、梁舒涵、鯰魚哥、梁瀚名、尹彥凱、楊雅筑、王上菲、王沛語、游小白、林曜晟等人一起錄製防疫歌曲齊唱〈微笑的力量〉，感謝醫護人員的辛勞，也鼓勵大家「防疫之路有你有我、一同努力、多點耐心」並傳達正能量。

〈微笑的力量〉由陳謙文作詞演唱、也義務擔任指導老師，大部分演員都是第一次進錄音室，女力演員利用拍戲空檔時之餘加緊練習，楊晴述說第一次進錄音室，前五分鐘心情都感到非常的緊繃，直到試唱完兩次後才慢慢地進入佳境，當她聽到錄製完後自己的聲音打趣說：「這我的聲音嗎？是誰唱的？還以為剛剛是陳綺貞在唱歌，忽然開始喜歡上自己的聲音了。」

從星光大道出道的李宣榕，現場錄音〈微笑的力量〉實力大爆發。（TVBS提供）

一直擁有歌手夢的梁舒涵她說：「這次為防疫錄音感到相有意義，也終於圓了心願，覺得自己離當歌手的距離又更靠近了。」而從星光大道出道的李宣榕，現場錄音大獻歌喉一路飆高音，實力大爆發，讓其他演員感到壓力倍增，緊張不已。李宣榕分享自己在錄音前一天不吃甜食、不喝甜飲，只喝溫開水來保持嗓子良好狀態，在一旁的游小白驚訝說：「怎麼辦？我剛剛才喝了一杯珍珠奶茶！」鯰魚哥笑回：「這就是專業歌手與不專業的差別，給你一顆喉糖潤喉。」

錄音當天陳謙文察覺到大家的緊張，細心的引導大家投入情感，從下午1點指導到晚上12點，讓歌曲順利錄製完畢。演員們大讚陳謙文：「有他在旁邊指導，很安心也很放心。」星火映畫股份有限公司提供歌曲〈微笑的力量〉的詞曲授權，由TVBS重製改寫曲風，並至Rabpit錄音室錄製，再由混音師Studio 5製作而成，希望歌曲傳遞暖心力量與勇氣，一起度過這樣艱難的時刻。

《女力》楊晴獻唱〈微笑的力量〉。（TVBS提供）

《女力》王上菲、王沛語齊獻聲〈微笑的力量〉。（TVBS提供）

〈微笑的力量〉由陳謙文作詞演唱。（TVBS提供）

《女力》游小白、梁瀚名為防疫歌曲〈微笑的力量〉獻聲。（TVBS提供）

《女力》羅平獻唱〈微笑的力量〉。（TVBS提供）

《女力》鯰魚哥獻唱〈微笑的力量〉。（TVBS提供）

(中時 )