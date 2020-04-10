所謂「夫妻齊心，其利斷金」，正是永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店林緯信店長夫妻檔的最佳寫照！兩人在信義房屋相遇，花了十幾年時間，奠定房仲專業，更在三重、蘆洲地區打下深厚基礎。2019年6月為了打造屬於自己的事業版圖，擁有不一樣的未來，他們在眾人驚呼聲中，創業加盟永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店。

成立短短9個月的時間，永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店卻已累積出驚人業績，從完全無案源、無客源，到月月幾乎人人簽約！這群平均年齡才33歲的８人團隊，己有3位同仁收入破２百萬，連沒有房仲經驗的新人都能夠連續6個月成交6間，震撼在地房仲圈。

林緯信店長分享說：「我們其中一位30歲出頭的同仁、以往在信義房屋時職務僅為二級，未曾得過百萬經紀人，而他入職蘆洲捷運站前加盟店後，才不到幾個月的期間，不但拿下百萬經紀人彩帶、更進一步買下人生中第一間房，房價還近1300萬! 若在以往，同樣的努力不知何時才能完成購屋夢想。」

林緯信店長回想在12年前剛進入不動產這個行業時，房價還算相對低，入行一年購屋不算難。但現在的房價及物價皆高，比我們年輕幾歲的夥伴們想要一圓成家的夢想相對辛苦些。但在這個行業，只要願意努力、方向對！都是可以達成的！

永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店由一群平均年齡33歲的夥伴組成，雖然年輕，卻已用專業在三重、蘆洲站穩一席之地。

看到未來發展的侷限 勇敢的選擇自己人生的方向

說起進入房仲業的原因，林緯信店長不諱言地說：「因為收入高！而且人可以不開車、不買保險，但都需要一個擋風遮雨的『家』！」加上當時哥哥出了車禍，家裡急需用錢，所以2008年他到台中應徵信義房屋經紀人的工作，因為中部沒有職缺，便直接被派到新北市三重區，當年林緯信店長毅然帶著僅有的３萬元北上，開始了他的房仲人生。

林緯信店長在信義房屋服務超過10年的期間中，獲獎無數，更以熱情態度、專業知識，獲得金仲獎，加上深耕三重區的豐富資歷，創下「長達6年8個月、月月有業績」的輝煌紀錄！並且，他也以全國TOP sales的好成績，成為信義房屋菁英會的成員。當時，身為信義房屋三重區超級業務的他，平均年薪高達200-300萬元。後來，他被派到石牌區接任店長，開始學習帶人帶店，一段時間後，他開玩笑地形容：我的人生自此進入「穩定階段」！

會這麼說的原因是，林緯信店長已經從其他資深店長身上看到20年後自己的樣子！林緯信店長說「看著資深店長努力帶人帶店衝業績，但異動頻繁，隔一段時間就會被派到另一家店，且付出的努力和收入不相符，讓我不敢夢想未來送2個孩子出國念書、過更好的生活，我跟我老婆都不想要過這樣的生活！」

永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店店長林緯信(前1)期望每一位同仁都能成為「百萬年薪」一族。

原本以為什麼都要自己來 其實資源很多，創業路上並不孤單

林緯信店長坦言，當時要出來創業，其實非常擔心！在零庫存、無客源的情形下，如何能成交？加上以往，常會被灌輸「加盟房仲大多沒有資源，經營非常辛苦」，所以對創業會抱持著觀望的想法。後來選擇加盟永慶不動產，來客數不但比以往在三重、蘆洲待過的任何一家分店都還多，永慶不動產的聯賣制度，也讓蘆洲捷運站前加盟店從開業第一個月即開始有穩定業績。

而且，在和永慶不動產其他友店聯賣合作的同時，發現友店同仁們對於客戶服務的深度及屋況檢查也非常落實，也很願意分享經驗，能深刻地感受到大家都很珍惜這個品牌。

林緯信店長感性說：「原本以為創業之路是孤單的，然而加盟永慶不動產後，不但有區主管針對系統到店輔導、總部每月會提供針對時事因應的市況分析，讓我們即時能掌握市場變動、聮賣區其他友店店店東長前輩無私分享成交及店務經驗、更重要的是，非常重視交易安全的我，還有永慶特約地政士代書流程的嚴謹把關，分享税務課程，這麼多的資源，讓我們初創業的路上不但不孤單，也能一路順遂。」

看中履保、聯賣、數位工具 在永慶不動產打造事業版圖

「選擇加盟永慶不動產，這是一種必然的結果！因為它是房仲第一大品牌，消費者對它有信賴，也很認同，而且已經有很多學長姐親身驗證它。」林緯信店長笑著說。

另一個關鍵因素是－永慶不動產的『履約保證』！在消費者重視的交易安全部分做得好，再加上總部有做到監督和管理之責，讓加盟主很安心。

此外，永慶加盟三品牌推動的『深度聯賣』，讓蘆洲捷運站前加盟店可以跟全台永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產旗下的物件進行配對，加快達成客戶委託的速度，業績當然跟著加倍。林緯信店長進一步表示，「實際執行起來，其彈性甚至比信義房屋要來得高，很令人驚艷！也帶動店裡聯賣佔比月月攀升，在這個無法單打獨鬥的時代，這是很珍貴的力量。」

而永慶房產集團的數位工具，也是有口皆碑！「i智慧」系統、與「行動智能經紀人APP」即時串聯更新，聯賣價格和狀態也是一覽無遺，經紀人紛紛表示，只要手指頭點一點，就可以進行聯賣配對，公開透明，有助於提升成交效率。

而透過永慶房仲網、永慶快搜APP的來電留言，平均一個月高達60-70則，還曾經有一個月進線100則的盛況，對新成立的加盟店是一大助力。

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永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店全店感情融洽，常在任中工作之餘，結伴到處旅行，享受人生。

創業是最對的決定 給一個「翻身」的機會

2位信義房屋的「千萬經紀人員」在三重、蘆洲成立新加盟店，在當地引起不小漣漪，林緯信店長苦笑著說，「創業最重要的是人力，初期店內有５位同仁也都來自於信義房屋，過去就有合作默契了，現在大家有共識一起打拼，逐漸做出成績後，陸續吸引其他同業加入！培養人才一直是我們的重點。」蘆洲捷運站前加盟店目前共有８位夥伴，在這短短9個月時間中，已經有同仁業績已近700萬元！

林緯信店長有感而發地說，「創業最大收穫，不是來自成交件數、業績，是我的價值觀被改變了！現在，我追求的是「我幫助過多少人、我對社會的貢獻」，原來我給同仁的不只是工作機會，而是一個『翻身的機會』。很多人來應徵之前，都不敢想像自己能有百萬年薪的一天，但對我來說，這是經紀人薪資的最低標，只要他們有決心，我們都很願意教。」

透過永慶不動產的聯賣制度，可以節省很多時間！「我們走精兵政策，重視服務品質跟每位同仁的專業素質，鼓勵每位同仁在不動產這個領域進修。月月成交！逐夢踏實！簡單的事情重覆做，從細節中讓夥伴們愈做愈好！我們夫妻都是千萬房仲業務，我們希望能培養全店都是千萬經紀人！人人都能出來展店！為自己的未來翻身。」林緯信很有信心的表示。

從完全無案源、無客源，到月月幾乎人人簽約！蘆洲捷運站前加盟店已有3位同仁收入破２百萬，連沒有房仲經驗的新人都能夠連續6個月成交6間。

未來目標：5年開5家店 在永慶成就自己的事業

雖然台灣經濟和房市受到新冠肺炎疫情影響，第2季恐怕難以樂觀看待，但林緯信決定按照預定計畫，在2020年開出第2家店！「因為店裡優秀的夥伴們需要舞台，而幫夥伴們賺到錢，公司才能賺到錢！」林緯信店長堅定的說著。

回想過去這一年多來的心路歷程，從育嬰留停、思考未來的事業藍圖，到真的創業加盟永慶不動產蘆洲捷運站前加盟店，林緯信店長感性地說「現在能有這樣的成果，其實歸功於我老婆的推動和督促！加上我們的分工合作，她負責代書流程，進行源頭的管控，以避免後續消費糾紛的產生，我則帶隊在外面衝，負責陪同銷售、洽談，我相信我們的目標一定能一步步實現。」

(中時電子報)