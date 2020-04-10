瓦城泰統餐飲集團（2729）受新冠肺炎疫情影響，3月兩岸合併營收2.44億元、年減36.9％，第一季累計合併營收10.97億元、年減12.30％，創同期次高。

瓦城台灣地區3月營收2.43億元、第一季營收10.73億元，從整體營收占比中可發現，瓦城營運動能主要仍來自台灣地區。

展望後市，瓦城泰統集團表示，集團帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫。而瓦城將持續落實餐飲細節管理，全面守護顧客，積極貫徹「食在安心 美味加分」行動，啟動節約措施精準控管成本費用，透過研發優勢，以外帶、外送擴大銷售管道，並爭取顧客信賴，全力衝刺營運動能。

全球經濟環境面臨嚴峻挑戰，瓦城泰統集團啟動應變機制並射3箭 力求度過難關。首先，致力打造安心用餐體驗，全面守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」行動，讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，從進店量測體溫消毒、帶位用餐到用餐整個過程中的每個細節都能安心，餐廳及後勤所有同仁每日也定期執行健康小測驗，以確保同仁和顧客健康，期能藉此成為顧客首選的信賴餐廳。

其次，為全面節流，瓦城依據營運業績量體精準控管成本費用，在顧客滿意前提下，依據業績量體排班，以符合最佳人力配置等措施，齊心協力共度眼前挑戰。

而為了開源，瓦城憑藉研發實力，3月起積極佈局外送、外帶市場創造新商機，推出「點來速 把美味帶回家」外帶服務擴大銷售管道。目前全台94家門店包括「瓦城」、「1010湘」、「時時香」、「大心」，以及四月新增「非常泰」與「YABI KITCHEN」和最新泰式燒烤品牌「月月 ThaiBBQ」等，都加入服務，提供顧客更完整的菜色選擇及更貼心便利的訂購方式。

另外，集團亦同步深化外送平台合作，隨著外送市場及店數增加，較上月增長幅度超過2成，四月起旗下共有92家門店上線服務，期盼透過提供多元選擇以滿足不同客群，積極佈局外送、外帶市場推助營收動能。

(工商 )