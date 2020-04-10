台股本周震盪上揚且周線拉出紅K線，各產業類股全數上揚，以玻璃陶瓷類指數上漲13.21％最強勢，貿易百貨類指數上漲2.62％最弱勢。康和投顧下周看好五大題材類股，包含：伺服器股、PCB股、網通股、散熱模組股、被動元件股等，預期下周指數區間9,800～10,300點。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素：1.電子產業3月營收表現優於預期，首季財報獲利表現不悲觀。2.國內疫情控制良好，近期確診人數增加有限。3.外資單週賣超金額明顯縮小，龐大賣壓暫告紓解。4.美國Fed於4月9日推出2.3兆美元貸款，確保市場充足流動性，以挽救經濟大幅下滑衝擊。

另提醒留意三項國內外利空因素：1.手機鏡頭大廠大立光第二季營運展望趨於悲觀，手機產業上下游營運調整難避免。2.美國新冠肺炎確診及死亡人數持續攀高，歐美疫情未見紓緩。3.美國連三周合計初次失業人數逾1,600萬人，第二季GDP展望難樂觀。

(工商 )