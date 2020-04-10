商用自助洗衣服務龍頭上洋（6728）10日同時公布3月營收及去年財報，受惠公司長年深根市場，銷售表現逐年攀升，去年全年營收達11.19億元，年增25.47％，在毛利率創34.42％的高檔表現下，推升每股盈餘達7.26元，營收獲利雙創新高。

上洋表示，去年由空調銷售領軍，商用洗衣設備買賣及服務強勢助攻，加上業外積極拓展海外市場，同時處分一筆不動產，帶動108年營收及獲利大幅成長。

3月營收方面，上洋則繳出1.01億元成績，年增2.29％，表現較去年同期成長幅度趨緩的主因是氣候濕冷，空調市場需求尚未完全甦醒所致，然4月起上洋全面啟動三菱重工空調行銷宣傳，挾帶全民女神林志玲的魅力，銷售表現備受期待。

上洋自代理三菱重工空調系列以來，品質和服務備受台灣市場及原廠肯定，於108年正式取得家用、商用、VRF全系列空調的國內代理權，帶動公司整體業績屢攀新高，若扣除業外，去年本業表現同樣較107年成長。

上洋執行長吳國華表示，三菱重工空調的速冷、安靜、耐用、高CP值，是消費者與經銷通路給予最多的正面評價，今年更力邀全民女神林志玲擔任品牌代言人，近日也陸續啟動北中南公車廣告、電視廣告、網路操作、戶外及平面廣告等曝光操作，希冀廣推品牌知名度，強化好感度，進而提升通路指名度，為即將到來的空調旺季提前暖身。

海外市場方面，去年在泰國創立自助洗衣品牌MARU Laundry後，於同年9月正式營運，近期新型冠狀病毒來勢洶洶，帶動自助洗衣店內高溫抗菌之烘衣需求，開業詢問更為熱絡。上洋以泰國作為進軍東南亞的第一站，南向藍圖逐步啟動，法人對上洋南向布局表示樂觀態度。

(工商 )