新型肺炎疫情爆發以來，美國各地實施封城令及其他防疫措施嚴重打擊經濟活動，令不少經濟學家擔心美國經濟將一厥不振。全美企業經濟協會（NABE）最新調查更指出美國經濟「已經衰退」。

NABE近日訪問45位經濟學家，結果顯示新型肺炎疫情將造就美國第一季（1到3月）國內生產毛額（GDP）萎縮2.4％，更嚇人的是第二季GDP跌幅可能高達26.5％。

擔任NABE會長的安侯建業（KPMG）首席經濟學家杭特（Constance Hunter）表示：「受訪者皆認為美國經濟已經步入衰退期，且今年上半在新型肺炎疫情嚴重限制經濟活動的情況下，美國經濟將持續衰退。」

美國近日公布的經濟數據已顯示疫情重創就業市場，導致3月失業率從前一個月的3.5％增至4.4％。NABE調查經濟學家的結果進一步預測，今年中前美國失業率將一路飆升至12％。

(工商 )