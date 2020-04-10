新冠肺炎疫情持續延燒，對於全球經濟更是造成劇烈衝擊，全球最大避險基金集團橋水（Bridgewater Associates）共同投資長達里歐（Ray Dalio）認為，造成的經濟影響，已經與1929年經濟大蕭條時期的慘況不相上下。

據CNBC報導，達里歐在TED Connects廣播節目提到，預期即將來臨的經濟衰退，將與1929年到1933年經濟大蕭條時期不相上下，美國失業率最高來到25%，GDP更是衰退30%。

達里歐表示，美國將出現2位數的失業率表現，已經超過10%經濟下滑，並持續時間將近數年。通常經濟衰退的定義是連續2季GDP 呈現下滑，而經濟大蕭條則是連續數年GDP出現萎縮。

這場新冠肺炎疫情，對企業營運來說無疑是場災難，且不幸遭到裁員的勞工收入也會受到嚴重打擊。目前疫情對於全球經濟衝擊多大仍無法評估，達里歐先前就估算，全球經濟將面臨12~20兆美元。

(中時電子報)