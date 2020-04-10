31歲李女10日下午5時，騎乘機車行經新莊壽山路時疑跨越分向線，先與50歲中男駕駛的小客車發生對撞後，又遭後方洪男駕駛小客車衝撞，李女遭兩台車接連撞擊後，頭部嚴重創傷，救護人員獲報後緊急將李女送往長庚醫院，仍不幸於晚間7時許宣布不治。警方表示，三位駕駛人均持照正常，且酒測值均為0，詳細事發原因仍待釐清。

(中時 )