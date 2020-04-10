新莊壽山路車禍女騎士連撞兩車 頭部重創不治 20:582020/04/10 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 31歲李女10日下午5時，騎乘機車行經新莊壽山路時疑跨越分向線，先與50歲中男駕駛的小客車發生對撞後，又遭後方洪男駕駛小客車衝撞，李女遭兩台車接連撞擊後，頭部嚴重創傷，救護人員獲報後緊急將李女送往長庚醫院，仍不幸於晚間7時許宣布不治。警方表示，三位駕駛人均持照正常，且酒測值均為0，詳細事發原因仍待釐清。 (中時 ) #頭部 #不治 #駕駛 #小客車 #壽山路 也許您會感興趣 推薦閱讀 石油大跌 富邦證：傳統車商沒甜頭 04:102020/04/06 產業特刊 車內音樂太聲音 女駕駛撞車無感遭肇逃移送 12:082020/04/06 社會 高屏雙園大橋小客車墜河床 駕駛待救援 18:052020/04/07 社會 電視轉台起糾紛 弟弟打死哥哥遭判5年 19:002020/04/07 社會 女提分手 恐怖情人當女友母面前揍暈前她被起訴 11:312020/04/08 社會 禮讓直行車還被按喇叭 騎士不爽尾隨休旅車 11:352020/04/08 社會 行車糾紛當街持鋁棒砸車 22歲男送辦 20:262020/04/08 社會 貨車疑超速衝撞女騎士 聽「撞到人」反跑更快 12:552020/04/09 社會 狗兒沒綁好害騎士撞上摔死 飼主判賠441萬 17:282020/04/10 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 18:472020/04/10 社會 社會熱門新聞 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 人妻和「小王大鵰」合照 綠帽夫怒告求償竟敗訴 - 社會 不滿政府無配套就發停業令 酒店公關粉專、經紀公司發起連署譴責 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。