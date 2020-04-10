外型亮麗又活潑的潘映竹是《綜藝大熱門》的常客，10日她分享在2月初的時候報名為期1個多月的表演課，收穫良多，當時為了排演劇情，與夥伴們相約在公園草坪上演《我們與惡的距離》吵架戲碼，沒想到意外引人側目，「小朋友完全驚呆著看著我們在互相推來推去。」她認為演戲就是要專注和投入在角色上，「相信這個角色是發生在自己的人生經歷上後，很特別的這個角色就會自然呈現出來。」

潘映竹(左)努力進修表演課。(潘映竹本人提供)

她心中還有一個小願望是能接演台語劇演給年邁的爺爺、奶奶和外公觀賞，「長輩都是從最熟悉的地方像是電視來關心我在台北過得好不好，高齡80歲的外公罹癌，能活在這世界上的時間不長了，希望能夠演戲帶給他們快樂。」她老家在雲林鄉下，平常都會開視訊關心長輩在家的狀況，「長輩通常都不會出門，我都會說您有照顧好身體嗎？要記得去散步哦！我在台北一切平安。」

潘映竹(右)和外公感情很好。(潘映竹本人提供)

她表示因疫情關係，3到4月品牌活動取消較多，現階段以上錄影通告為主，並到健身房重訓維持體態。

潘映竹在健身房重訓。(潘映竹本人提供)

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