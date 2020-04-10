「無症狀感染」是新冠肺炎爆發以來，令許多專家、學者頭痛的原因之一。不過，指揮中心發言人莊人祥指出，民眾不需對無症狀感染太過恐慌，防範的方法都一樣，且研究指出，無症狀感染者傳染力很低，不到一般確診者的一半。

新冠肺炎（COVID-19）成為世紀大疫主要原因就在於病毒隱匿性高、傳播力強，其中「無症狀感染者」也不在少數。莊人祥指出，國內目前統計（10日），382例確診者中，有21例是無症狀感染。

連2日國內都驗出無症狀確診者，包括今日的案382和昨天台師大染疫同學的室友（案380），引起不少民眾擔憂，不知如何防範。莊人祥表示，

不必對無症狀感染者特別恐慌，依照目前的防疫指引，入境者皆要居家檢疫14天，在隔離期間，不論是有症狀或無症狀都已大量避免病毒傳播出去的機會。

莊人祥說，目前國內得無症狀確診者的發現管道大多都為境外移入或本土個案的接觸者，有研究說明在經過居家隔離、檢疫後，能夠降低傳染風險。就算之後再驗出無症狀陽性，根據資料指出，無症狀者傳染力比一般有症狀者還低，至少要打上5折。

不管是無症狀或是有症狀者，莊人祥表示，防範方式都一樣，只要當前還沒有開發出有效的新冠肺炎疫苗，「非藥物公共衛生手段」是目前唯一有效方法，包括「戴口罩」、「保持社交距離」以及「居家檢疫、居家隔離」。

(中時電子報)