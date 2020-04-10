春筍上市、一期稻作即將收割之際，台南市南關線基層農會傳出綠竹筍及稻作肥料不足問題。農委會主委陳吉仲10日表示，台南市短缺的肥料下周配達，而且15日起每包肥料補貼農民20元。

陳吉仲10日下午至台南後壁與蘭花農座談，立委王定宇前往關心肥料問題，王轉述陳吉仲説法指出，農民之間因傳言肥料原料來自中國，因疫情所以會缺料，但台肥原料只有1％來自中國，而且今年產量比去年更多，農民朋友可以寬心，並避免屯積。

農委會自3月16日起啟動肥料預購登記，但農民近期登記之肥料數量遠超過台肥公司產量，造成生產不及延遲交貨，農友擔心肥料原物料不足，更提前大量備貨，農糧署協調已台肥公司在5至7日內供貨，陳吉仲10日更承諾台南市短缺的肥料下周配達。

蔡英文總統10日則到台中「台灣肥料股份有限公司」視查，指示將肥料納入這一波紓困方案，每包肥料將補助20元，並直接以現金方式滙入農民帳戶，她也向農民保證，肥料供貨一定足夠，請農民不要囤積。

(中時 )