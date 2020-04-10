王凱、江疏影在WeTV古裝大戲《清平樂》組帝后CP，王凱當中演活有血有肉有內涵的宋仁宗，劇中文學詞彙與專有名詞，台詞量多且難，讓王凱在拍攝過程中，無時無刻地將劇本拿在手上，笑說：「台詞每天虐我千百遍。」江疏影也說，只要看到特別長的台詞都會特別緊張。

江疏影如願嫁給王凱當皇后，不過江疏影被傳言是「貌醜不至惑君」，讓王凱不願入洞房，大婚守夜獨守空閨，直到隔日王凱踏入房門，才一見江疏影廬山真面目。深愛王凱的江疏影，得知王凱是被迫娶了自己，喜歡的另有其人，傷心流淚，自嘲自己做什麼美夢，天下哪有什麼天降的美滿，令人心疼。

王凱在《清平樂》飾演宋仁宗趙禎，劇中他不斷開撩，先是寵幸待如親妹的奶媽女兒苗娘子，倆人上演被窩吻，深情的凝視，迅速準確的出擊，完事後還貼心問她「疼嗎」？被網友虧是「虎狼之詞」意外上熱搜，對此王凱回應，接下來換他被打了，打趣說自己「禎疼」。

網友腦補王凱與宋朝名臣韓琦組「禎琦CP」，古裝大戲意外飄腐味，原來倆人年少時曾在街頭巧遇，韓琦卻有眼不識泰山眼前的是大宋皇帝，後來王凱在朝堂上欽點了狀元榜眼，韓琦便是其一，王凱抿著嘴笑著回憶起倆人相遇過往，而後他們在朝堂上，爭論著國家大事，韓琦也是宋仁宗推行許多新政的功臣之一。

有趣的是，讓江疏影獨守空閨的原兇也是他，原來是韓琦告訴王凱，江疏影貌醜不至惑君，打消王凱欲洞房花燭夜念頭。看得讓網友直呼，「一代帝王和名臣CP配太可以！期待君臣攜手共創盛事。」WeTV古裝大戲《清平樂》每天晚上十點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

宋朝名臣韓琦傳言江疏影貌醜不至惑君就是他。（WeTV提供）

江疏影在WeTV《清平樂》獨守空閨。（WeTV提供）

王凱在WeTV《清平樂》很會撩。(WeTV提供）

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