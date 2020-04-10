日本外務省（外交部)10日宣布，58歲的領事局長水嶋光一和其親人都感染了新型冠狀病毒。水嶋於10日確診後，外務大臣茂木敏充的例行記者會也決定取消。

外務省指出，外務省目前已分組輪流上班，水嶋8日起在家工作，於9日發燒，經病毒檢測後確診。他在家還負責照顧身體不適的親人，這名親人也於10日確診。

外務省表示，他發病時已經在家工作，故外務省內沒有密切接觸的人。雖然茂木並非與他有過密切接觸，但為慎重起見，決定取消原定10日下午召開的記者會。

(中時電子報)