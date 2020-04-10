日外務省傳確診首例 大臣記者會臨時取消 21:162020/04/10 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本外務省10日傳出新冠肺炎確診首例。(示意圖，黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本外務省（外交部)10日宣布，58歲的領事局長水嶋光一和其親人都感染了新型冠狀病毒。水嶋於10日確診後，外務大臣茂木敏充的例行記者會也決定取消。 外務省指出，外務省目前已分組輪流上班，水嶋8日起在家工作，於9日發燒，經病毒檢測後確診。他在家還負責照顧身體不適的親人，這名親人也於10日確診。 外務省表示，他發病時已經在家工作，故外務省內沒有密切接觸的人。雖然茂木並非與他有過密切接觸，但為慎重起見，決定取消原定10日下午召開的記者會。 (中時電子報) #外務省 #領事局長 #記者會 #親人 #確診 #大臣 #茂木 也許您會感興趣 推薦閱讀 東京都的確診例連續3天創新高 16:442020/04/10 國際 東京要求網吧停業 「網吧難民」憂無家可歸 20:372020/04/10 國際 國際熱門新聞 梅根心碎 哈利無意久待洛杉磯 - 國際 早警告沒聽？美情報機構通報陸疫情 最初時間點曝光 - 國際 驚悚！紐約市死亡過多 無人島改建千人塚畫面曝光 - 國際 給譚德塞打氣！聯合國與非洲聯盟 接連挺WHO - 國際 川普盼5月1日前「解封」 因怕連任受影響 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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