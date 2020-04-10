高雄輕軌二階段路線經過「大順路」，針對高雄大順路蓋輕軌，YouTuber街訪高雄市民「你能接受嗎？」市民有人贊成，也有人反對。另街訪也問到罷韓的看法，一名高雄攤商就坦言，現在防疫比較重要，幹嘛還花錢去罷韓，會保證下一個新市長會更好嗎？

高雄大順路蓋輕軌，YouTuber「Bit King比特王出任務」進行街訪，問到一位攤商，他表示不同意，大順路有捷運，蓋輕軌幹嘛？交通建設幹嘛都建在市區，應該蓋在鄉下，這樣比較均衡。

該位攤商還被問到左營區罷韓的人很多，支持罷韓嗎？該位攤商直言：「搞這個幹嘛？沒有用，他沒有政黨傾向，現在這種狀況，防疫比較重要，幹嘛去罷韓，罷韓也要錢，再重新選舉一次，還是要錢，是花人民的納稅錢，所以幹嘛弄那個。就讓他4年做完，反正還有3年多，把他罷免掉，一個新市長只當2年多，會保證下一個選得更好嗎？」所以他支持韓國瑜繼續做下去。

街訪接著問到一位年輕人，針對大順路蓋輕軌，他基本上不贊成；至於前市府未蓋輕軌就花30億買車廂，該年輕人說，這有點像先斬後奏，錢已經花下去了，不然你要怎樣，難怪現在一直要罷韓。

另一位攤商則表示，大順路蓋輕軌，既有的路線，考量它的寬度，看夠不夠，有人在抗議，為顧及大家的利益，正反面都要協調。他也建議，輕軌要蓋在交通密集的地方，比較有人坐

，蓋在偏僻一點的地方哪會有人坐？

(中時電子報)