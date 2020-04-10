新冠病毒持續在世界各地肆虐，歐洲地區疫情嚴峻，義大利至今已有1.9萬人死亡，當地醫療體系近乎崩潰，而美國為疫情重災區，累計確診人數逼近47萬例。經一項最新研究顯示，相較於全球各國，亞洲人的死亡率最低，對此，我國胸腔重症醫師蘇一峰，也在臉書揭露2大關鍵優勢。

根據《紐約時報》報導，將當地死亡病例進行種族分析，竟發現黑人、西班牙裔的死亡率最高，為白人與亞洲人的2倍。蘇一峰個人推測原因為，白人的社經地位較高，能接受較完整的醫療；反之，由於黑人與西班牙裔的社經地位較低，再加上平時的生活習慣較差，因此到醫院可能接受的治療也比較差。

黑人、西班牙裔的死亡率最高，為白人與亞洲人的2倍。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

針對這份研究中指出，亞洲人的死亡率相對最低，蘇一峰則分析，自新冠肺炎疫情爆發以來，亞洲人比較會主動戴上口罩，及早做出防疫措施；此外，許多亞洲人在小時候就曾接種過卡介苗，免疫力有被卡介苗刺激過，不過他自己也坦言，卡介苗的說法還有待證實。

此外，蘇一峰也表示，不同種族之間對於冠狀病毒感染的抵抗能力，可能有所不同；最後，蘇一峰也強調，以上有關他個人的推測，仍然有待未來更多證據出現以證明。

(中時電子報)