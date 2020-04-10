美國之音10日報導，大陸官員稱，由於歐美主要國家經濟受到新冠病毒疫情重創，大陸的外貿出口形勢非常嚴峻。大陸正在努力推動出口產品內銷，穩住外貿基本盤。

大陸商務部部長助理任鴻斌10日在記者會表示，目前全球新冠病毒疫情對貿易影響，1至2月大陸出口下降17.2％，面臨前所未有的嚴峻形勢，訂單減少、成本上升、國際物流不暢、產業鏈和供應鏈受阻等。

任鴻斌表示，盡管大陸超過76％的重點外貿企業產能恢復率已超過70％，整體外貿企業生產進入正常軌道，但全球疫情呈現快速流行態勢，120多個國家已經採取對人流、物流的限制措施。多國進入緊急狀態「封國封城」，對全球經濟和貿易帶來巨大衝擊。世界貿易組織報告顯示，今年全球貿易可能下降13％至32％，這也是多年來少有的下降幅度預測。

路透報導，分析人士預測，受國內及國際疫情的衝擊，大陸2020年的經濟增長率可能只有2％左右，將是文革結束40多年來最緩慢的。去年的經濟增長率為6.1％。

(中時 )