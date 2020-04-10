儘管10日這場比賽早已無關季後賽門票，過程卻打得超級緊張刺激，因為高雄九太「大頭」蘇奕晉雖在正規賽槍響同時放槍，卻在延長賽最後0.8秒放進絕殺球，幫助九太94比92戲劇性擊敗無心戀戰的桃園璞園，也讓九太拿下本季第6勝。

全場拿下16分、11籃板的蘇奕晉，無疑是這場比賽的頭號焦點，因為他在正規賽槍響同時，確實就有機會絕殺璞園，竟在籃下無人防守情況下放槍，幸好打到延長賽最後5.7秒，蘇奕晉相當果斷地直接運球闖進禁區，總算穩穩放進絕殺兩分。

「正規賽的那次放槍，因為賽森出手『肉包』，才讓我搶到籃板，沒想到卻放太輕，球就這樣彈了出來，讓我感覺很嘔，」蘇奕晉表示，「至於延長賽的絕殺球，當時我想反正沒有暫停了，就直接闖到禁區出手，大不了多打5分鐘而已，投進也沒特別開心。」

只是璞園明顯「留力」，在賈西亞趕回美國奔喪後，僅剩的洋將愛德10日只打21分鐘，擺明就在提前調整全隊狀態，璞園總教練麥班達說：「反正季後賽球隊與對手都已確定，剩下來的比賽毫無意義，我還不如趕緊利用時間調整球員狀態，積極備戰季後賽。」

(中時 )